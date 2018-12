Cosa ha detto Conte nella conferenza stampa di fine anno

IMPEGNO PER EVITARE L'AUMENTO DELL'IVA

«Ci impegniamo a evitare l’incremento dell’Iva come fatto quest’anno», ha promesso Conte. «Per il 2020 e 2021 le clausole salvaguardia recano dei numeri importanti, ma non vorrei fosse trascurato il fatto che in pochi mesi abbiamo recuperato 12,5 miliardi per neutralizzare l’incremento dell’Iva, eredità del governo precedente». E ha indicato le iniziative per raggiungere tale obiettivo il taglio degli sprechi: «Abbiamo una struttura tecnica da realizzare dove ci saranno oltre 300 professionisti per realizzare un poderoso piano di investimenti e un ulteriore intervento sarà per il taglio degli sprechi. Per intervenire cum grano salis in questa direzione occorre lavorare, non bastano cinque o sei mesi di governo, e potremo recuperare molte risorse finanziarie per tagliare gli sprechi».

LA MANOVRA «NON È STATA SCRITTA DALL'UE»

«Non è affatto vero che la manovra sia stata scritta a Bruxelles, è stata scritta in Italia. Tutte le volte che mi sono seduto con Bruxelles non ho mai consentito che mettessero in discussione i punti qualificanti della manovra e devo dare atto loro che non hanno mai cercato di valutare nel merito tali punti», ha affermato Conte.

«PERFETTA SINCRONIA» CON SALVINI E DI MAIO

Sarebbe «un grave errore», ha sottolineato il premier, «uno stop al processo riformatore prima dei 5 anni». E a proposito dei rapporti all’interno del governo stesso, rassicura: «C’è perfetta sincronia tra me, Di Maio e Salvini». Poi ha aggiunto: «Questa esperienza di governo continuerà a funzionare perché si regge su un amalgama riuscito, il giallo e il verde. I due colori rimangono distinti, ma si è creato un equilibrio chimico, c’è perfetta sincronia tra forze politiche e tra i loro leader». Prosegue: «Voi giornalisti ci descrivete sempre intenti a litigi furibondi, ma a mia memoria non c’è mai stato un vertice in cui c’è stato un contrasto dialettico vivace, una seria litigata. Vogliamo fare bene al Paese pensando ai cittadini».

AL GOVERNO PER CINQUE ANNI, POI «LIBERO LA POLTRONA»

Per Conte, questa di governo è «una parentesi meravigliosa che mi rende orgoglioso perché sono consapevole di fare un servizio al Paese. Sono felicissimo di trovarmi a capo di questa esperienza, ma dura cinque anni e poi libero la poltrona».

NUOVE PONTE A GENOVA ENTRO IL 2019

Il premier ha parlato anche del ponte di Genova e ha detto che c’è l’impegno per la realizzazione della struttura del nuovo viadotto entro il 2019. «C’è la volontà di operare per il bene di tutto il territorio della Penisola. A Foggia ho lanciato il contratto di sviluppo per la Capitanata», ha proseguito Conte rispondendo ad una domanda sul rilancio del Mezzogiorno. Conte ha quindi ricordato l’annuncio di un tavolo per lo sviluppo per far crescere le realtà territoriali e mettere a punto nuovi contratti di area. Al riguardo ha anche ricordato i finanziamenti a favore degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone.

I MIGRANTI «NON SONO LA CAUSA DI TUTTI I MALI»

Quanto al tema dell'immigrazione, Conte ha spiegato: «non credo che io o il governo abbiamo accusato i migranti di tutti i mali, se abbiamo pensato a tutti i mali è contro i trafficanti. Ci dobbiamo preoccupare delle vite, non solo degli sbarchi. I migranti non sono il problema, spesso sono le vere vittime. Bisogna rafforzare i corridoi umanitari per farli venire direttamente in Italia».

SULLA LEGITTIMA DIFESA UNA RIFORMA RISPETTOSA DELLA COSTITUZIONE

Infine, sulla legittima difesa, il premier ha detto che il governo vuole «varare un progetto riformatore equilibrato tra l'esigenza della tutela dell'integrità fisica e quella di difendere se stessi e i propri familiari da aggressioni violente e ingiustificate nel proprio domicilio. Estremizzare in un senso o nell'altro il grumo degli interessi di disciplina significherebbe avere una disciplina incostituzionale».