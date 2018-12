Forza Italia divisa tra Salvini e Renzi

FEDELISSIMI IN CERCA DI UN'ASSICURAZIONE SUL FUTURO

Ufficialmente il partito sta lavorando su due binari: mantenere in piedi a livello locale quel che rimane dell'alleanza con la Lega nel tentativo di vincere in Abruzzo e Sardegna e mostrarsi a livello nazionale, come dimostra l'opposizione alla manovra, quanto più distante dal governo giallo-verde. Anche nella speranza di recuperare voti degli ex elettori che hanno scelto il M5s e il partito di Matteo Salvini, ma che presto potrebbero pentirsi. Nessuno, poi, crede veramente in una campagna acquisti tra i parlamentari grillini. Così, dietro le quinte - anche perché i sondaggi parlano, quando va bene, di un consenso tra il 10 e il 12% - i forzisti e in primis i fedelissimi del Cav come Mariastella Gelmini o Mariarosaria Rossi si stanno muovendo con molta frenesia per assicurarsi un futuro politico. Operazione difficile visto che la destinazione naturale, e cioè la Lega, è inaccessibile perché Salvini non ha alcun interesse a imbarcare ex azzurri.