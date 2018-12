I problemi del Pd con gli iscritti in vista delle primarie

SOLO 25 MILA RINNOVI NEL 2018

Quest'anno a rinnovare la card entro la data prefissata sono stati solo 25 mila iscritti circa. Stando alle ultime disposizioni a questi possono essere aggiunti altri 300 mila schedati nel 2017 che potranno rinnovare la tessera, e quindi partecipare alla scelta del segretario, anche al momento del voto. A questo punto però si presenta un altro problema. Secondo quanto risulta da alcune delibere della commissione del congresso pubblicate sul sito del Pd (in particolare la 9 e la 9 bis) alcune Federazioni provinciali non hanno fornito l'anagrafe degli iscritti 2017, per cui per esse potranno votare gli iscritti 2016.

NUMERI INCERTI DA OTTO FEDERAZIONI

Le federazioni che non hanno fornito l'anagrafe sono quelle di Caserta, Napoli, Oristano, Agrigento, Enna, Palermo, Ragusa, Trapani. «Quando ho raccolto le firme per la mia candidatura», ha riferito uno dei candidati, Dario Corallo, «alcuni compagni in Sicilia me lo avevano detto che nelle loro province nel 2017 non erano nemmeno arrivate le tessere». «Un partito che non conosce i propri iscritti è morto», ha aggiunto proponendo di riaffidare l'elezione dei segretario ai soli iscritti proprio per ridargli importanza.

SOLO 2.378 ISCRITTI AL TESSERAMENTO ONLINE

Flop anche dal tesseramento on line. Il dispositivo, chiesto con insistenza da uno dei candidati, Francesco Boccia, è stato riaperto dopo l'interruzione di alcuni anni. La finestra per l'iscrizione è stata relativmente breve, dal 3 al 21 dicembre. Secondo i numeri portati dai funzionari alla commissione congresso, gli elettori che hanno partecipato sono stati solo 2.378.

I CANDIDATI CONTINUANO LA CAMPAGNA ELETTORALE

Nel frattempo, all'ombra della manovra in votazione alla Camera prosegue la campagna congressuale. Zingaretti ha incontrato il mondo del volontariato, Giachetti ha fatto una diretta Fb con Maria Elena Boschi sulla manovra, Dario Corallo ha rilanciato la sua proposta che nel futuro Pd il segretario sia eletto dai soli iscritti e infine Maurizio Martina ha lavorato all'organizzazione della manifestazione contro la legge di bilancio del 29 dicembre davanti a Montecitorio alla quale dovrebbero prendere parte tutti i candidati. Nel congresso 2017 gli iscritti furono 450 mila ma a votare nei circoli andarono solo 266 mila, mentre ai gazebo si recarono oltre 1,8 milioni di simpatizzanti.