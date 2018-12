La manovra 2019 in Aula alla Camera per la discussione

TRIA SULLA GRATICOLA

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che in un primo momento si era detto indisponibile, il 27 dicembre è stato costretto a tornare in commissione Bilancio per spiegare le modifiche apportate alla legge di bilancio dopo la mediazione con l'Unione europea. Ha difeso la politica economica del governo e ha rivendicato il fatto che l'Italia sia riuscita a evitare l'apertura di una procedura d'infrazione per debito eccessivo, che sarebbe stata «disastrosa». Tria ha anche detto che l'esecutivo si impegnerà per sterilizzare nel 2020 e nel 2021 il maxi-aumento dell'Iva chiesto da Bruxelles come garanzia sui conti pubblici del nostro Paese. La maggioranza intanto già si prepara alla retromarcia sul raddoppio dell'Ires per gli enti non commerciali, che ha messo in allarme tutto il mondo del no profit.