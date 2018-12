M5s e Lega divisi sul futuro presidente Consob

I DESIDERATA DEL M5S...

Una lettera me l’hanno scritta un gruppo di parlamentari 5 stelle – che hanno anche fatto partire una serie di tweet – per chiedere che in Consob fosse recapitato Marcello Minenna, l’ex assessore al Bilancio del Comune di Roma, forte tra i pentastellati soprattutto per essere stato il compagno della presidente della commissione Bilancio Carla Ruocco, sua principale sponsor insieme ai pasdaran Elio Lannutti e Roberta Lombardi. A convincermi a lasciar perdere Minenna sono arrivate le letterine del premier Giuseppe Conte e del vice Luigi Di Maio, che mi dicevano di portare chiunque ma non lui. Conte non faceva nomi, ma lasciava intravedere la figura di qualcuno vicino all’avvocato Guido Alpa, come Mirella Pellegrini, docente di diritto dei Mercati finanziari alla Luiss. Anche se, per tutelare questa candidatura, Conte ha fatto correre il nome di Donato Masciandaro, economista e commentatore del Sole 24 Ore, che non passerà mai visto che è allievo di Mario Monti. Viceversa Giggino mi suggeriva di cercare qualcuno, chissà perché, nella zona di Pomigliano, ma non avendo nomi decenti da fare mi rimandava ai consigli di tale Buffagni.

...E QUELLI DELLA LEGA

Quindi sono arrivate le letterine della Lega. Dico al plurale perché anche lì regna un’armonia che levati. Matteo Salvini mi dice di pensare a un avvocato con esperienze di mercato – ho pensato che mi volesse suggerire Beppe Bonomi – mentre Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia mi hanno rispettivamente chiesto un lombardo con profilo manageriale (Danilo Broggi?) e un veneto con esperienza di toga (Carlo Nordio?). Poi, a completare il quadro, ci si è messo anche il ministro Giovanni Tria che nella sua personale letterina ha fatto cenno a qualcuno che recentemente è stato ingiustamente accantonato per un ruolo importante: che volesse riferirsi al vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco?