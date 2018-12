Cos'ha detto Salvini sulla chiusura degli stadi e le gare in notturna

SALVINI: «CERTE PARTITE MAI PIÙ IN NOTTURNA»

«Certe partite di calcio», ha detto ancora il vice premier, «non si giocheranno più in notturna, quelle più a rischio si devono giocare alla luce del sole e con elicotteri che possano controllare i delinquenti». Il ministro ha parlato a margine di un appuntamento nella sede della Direzione Anticrimine a Roma. Salvini ha sottolineato che al tavolo sull'argomento, in programma ad inizio anno, «proporrò che certe partite non si giochino più in notturna».

IL PREFETTO DI MILANO: «A GENNAIO COMITATO DI SICUREZZA»

Il prefetto di Milano Renato Saccone al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha chiarito che «La prossima partita in casa dell'Inter con tutto il pubblico sarà a metà febbraio. A gennaio invece faremo un vertice sulla sicurezza che coinvolgerà le società, Inter e Milan. L'obiettivo è isolare i violenti, non si può far pagare a tutti comportamenti criminali».

VERSO L'INTERROGATORIO DEGLI ARRESTATI PER LA MORTE DI BELARDUBELLI

Intanto il 29 dicembre verranno sentiti dagli inquirenti Luca Da Ros, Francesco Baj e Simone Tira, i tre tifosi interisti, tutti sotto i trent'anni, arrestati in relazione agli scontri pre-partita Inter-Napoli, in cui è morto travolto da un suv un altro ultrà, Daniele Belardinelli. I legali dei tre, gli avvocati Mirko Perlino e Antonio Radaelli, hanno detto che gli assistiti risponderanno alle domane del gip e spiegato che i tre sono «molto provati» ma anche che avrebbero avuto nella rissa un «ruolo marginale». I legali hanno anche spiegato che i loro assisiti non sono tra quelli che hanno portato Belardinelli in ospedale e hanno confermato che «sono stati gli stessi tifosi napoletani ad accorgersi della gravità di quanto era accaduto», avvertendo gli interisti che c'era un uomo a terra. I tre arrestati, nell'incontro nel carcere di San Vittore, hanno raccontato agli avvocati che Belardinelli «era cosciente» quando è stato soccorso.