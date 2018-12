Sull'Ires il governo ha dimostrato di non interessarsi ai deboli

UN TAGLIO PER FINANZIARE QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA

Con questa trovata geniale i nostri governanti avevano inoltre pensato di poter risparmiare abbastanza da permettersi misure quali la quota 100 e il reddito di cittadinanza. In pratica, per salvare le apparenze mostrando di voler mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, leghisti e pentastellati potrebbero privare (la misura non è ancora stata eliminata, l'esecutivo ha detto che la modifica è prevista per gennaio ma io sono come San Tommaso) il mondo del sociale di quel poco che ha avuto finora per attuare i nuovi provvedimenti di cui però ancora non sappiamo con precisione l'effettiva copertura, né relativamente al numero di beneficiari né per quanto riguarda l'ammontare dei fondi destinati alle singole persone o famiglie.