Cosa ha detto Chiara Appendino sulla Tav

ATTESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ANALISI COSTI-BENEFICI SULLA TAV

Sull'annunciata visita ai cantieri in Valsusa del premier Giuseppe Conte, Appendino si è detta d'accordo. «Non ho motivo di dubitare che non venga e credo che sia giusto lo faccia», ha detto la sindaca. Secondo la quale «il premier ha fatto bene a ribadire che l'analisi costi-benefici verrà pubblicata a breve». «Penso sia giusto che si sia preso il tempo di venire sul territorio per condividere le scelte con gli attori coinvolti», ha aggiunto, «quindi ci vorrà qualche mese poi verrà fatta la scelta definitiva».

«IL GOVERNO STA RISPETTANDO QUANTO DETTO»

Sulla grande opera, a dire di Appendino, il governo giallo-verde non si è contraddetto. Anzi, sta «rispettando quanto detto. Il premier Conte ha detto che una decisione sarà presa prima delle elezioni europee», ha ricordato la pentastellata, «ma anche che l'analisi costi benefici arriverà a giorni e poi partirà dialogo con territorio, come credo sia corretto». Per Appendino, dunque, «oggi la priorità è rendere pubblica l'analisi sulla quale si aprirà un dibattito, alla luce di dati oggettivi, che auspico in tempi celeri». Quanto all'eventualità che il cantiere di Chiomonte venga subito chiuso, qualora l'analisi costi-benefici dia esito negativo, Appendino ha ribadito che la scelta «spetterà al governo nei limiti dei poteri che può attuare. L'importante è che l'analisi venga pubblicata e che ci sia un dibattito sul territorio. Poi ci confronteremo».