Il Pd protesta davanti a Montecitorio contro la manovra

«Ripudiamo lo scontro fisico in Aula, ma siamo nervosi perché alcuni nella maggioranza pensano che il consenso dei cittadini è una dittatura della maggioranza», ha dichiarato il deputato Emanuele Fiano. «Qualcuno vuole cambiare la democrazia parlamentare e noi non possiamo permetterlo». «Oggi siamo in piazza per protestare contro il governo dei populisti che nonostante le parole affama sempre di più i poveri e non crea sviluppo», ha aggiunto Stefano Pedica. «Siamo per la piazza e non per le piazzate». Il dem ha poi ricordato come il governo abbia «penalizzato il mondo del lavoro, del volontariato e creato una frattura con l'Europa. Tutto questo si chiama regresso. Non è cambiamento. Il Pd deve spiegare questo con una presenza costante sul territorio». «Grazie per essere qui, siamo lì dentro per rappresentare tutti voi. È l'inizio di un anno di mobilitazione», ha detto Delrio. «L'Italia apra gli occhi, Di Maio e Salvini sono come autisti ubriachi che ci portano a sbattere», ha aggiunto. «Si vergognano di quello che hanno messo nella manovra, per questo vogliono approvarla senza discuterla. C'è il condono fiscale, ad esempio, ci sono più tasse alle imprese e per i pensionati».