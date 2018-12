Con la Brexit il Regno Unito ha tradito Wiston Churchill

L’intesa May-Ue è un annacquamento per cui Londra esce fra tre mesi, legalmente, ma resta dentro come mercato unico e unione doganale per quasi due anni, fino a tutto il 2020, e forse per altri due, in attesa di un trattato di libero scambio futuribile. Accettando per questo periodo uno dei punti che più i brexiteers hanno combattuto, la giurisdizione della Corte di Giustizia del Lussemburgo, il massimo organo giudiziario dell’Unione. La questione irlandese, come gestire la frontiera aperta e che tutti vogliono mantenere aperta fra Dublino e l’Ulster con Dublino che resterà nella Ue e l’Ulster in quanto Uk no, è un nodo complicato, ma non è il cuore delle difficoltà dell’intesa May-Ue. Che non piace ai duri perché è una falsa Brexit, e agli altri perché è comunque una Brexit.