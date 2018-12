I contro discorsi di fine anno di Grillo e Salvini

Mentre parlava il presidente della Repubblica, come di consueto negli ultimi anni è intervenuto anche il comico fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo: «Rimanete umani, siate umani. Ho attivato un algoritmo per gli auguri, sul tasto del vostro computer comparirà "auguri a te e alla tua famiglia". In alto ai cuori, se li avete ancora» ha affermato comparendo in un video in cui il suo volto è posizionato su un corpo maschile da culturista. Ma sono mancati gli attacchi al Quirinale, che vi erano invece stati negli anni passati: «Sono ormai a livelli oltre la perfezione. Non sono più l'Elevato e non so più neanche che anno augurarvi. Io ragiono per secoli, ormai ho diviso la mia mente dal mio corpo. Il mio corpo lo potete vedere, è un sogno e i sogni saranno la battaglia che dovremo fare nel prossimo secolo. Sono dentro questa singolarità che mi permette di non soffrire, di non avere più timori, paure, ansie», spiega Grillo ironicamente.