Cosa ha detto Oliverio nel circolo Pd di San Giovanni in Fiore

Il governatore, di fronte a un pubblico piuttosto numeroso, ha rivendicato quelli che considera i successi della sua amministrazione: «La legalità è sempre stata la nostra bussola e non saremo mai disponibili a mettere in discussione questi valori. Noi rispettiamo la giustizia, per questo senza ipocrisie e senza infingimenti noi percorreremo la strada della giustizia fino in fondo. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato un lavoro difficile. Governare una regione difficile come questa, con tante emergenze, con tanti problemi sociali, a partire dal lavoro, da larghe sacche di povertà, non è una cosa semplice. Farlo sostenuti da una maggioranza, ma senza soggetti politici a sostegno attivo, è molto difficile. Malgrado questo abbiamo raggiunto risultati importanti. Proprio oggi abbiamo fatto un comunicato perché la Calabria è la prima regione del Sud per la spesa dei fondi comunitari. Mentre le esperienze del passato ci dicono che spesso la Calabria ha rischiato di perdere le risorse, perché non in linea con gli obiettivi posti dall’Unione europea. Il target era 363 milioni di euro, noi ne abbiamo messi in circolazione 420. Oltre il 38% delle risorse certificate, a riprova del fatto che anche in Calabria si possono fare certe cose».

IL GOVERNATORE DICE DI AVERE LA COSCIENZA PULITA

La Calabria, secondo Oliverio, «è una regione più tormentata delle altre e ha problemi diversi, ma che si possono affrontare. Ve lo dico in un momento difficile. In questo momento sarebbe più semplice farsi prendere dalla rabbia, da un sentimento di rinuncia e rassegnazione, ma per me in Calabria non c’è una maledizione. Anche in Calabria si può fare. La maledizione in Calabria sono quei calabresi che pensano di amarla a modo proprio. La Calabria si ama se si lavora per far prevalere la parte positiva. Non basta solo correggere i vizi, bisogna far esprimere le virtuosità. Quindi, in questo momento triste, difficile, mi permetto di dire che non bisogna mollare. Ho la convinzione profonda che la giustizia alla fine vincerà. Bisogna lavorare perché la Calabria positiva possa dispiegarsi pienamente, possa esprimere le sue potenzialità, perché solo così si potrà guardare con fiducia al futuro, solo così i nostri giovani smetteranno di partire. Il resto sono solo declaratorie fumose. Faccio questo discorso perché la mia coscienza è pulita. Lo dimostreremo nelle sedi opportune, ma dicendo esattamente quel che pensiamo, perché il diritto alla parola non ce lo toglierà nessuno».