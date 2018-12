Espulsi dal M5S i senatori De Falco e De Bonis

Il collegio dei probiviri del M5S ha espulso dal Movimento i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Lo comunica il blog delle Stelle in un post. Per il senatore Lello Ciampolillo il collegio dei probiviri ha optato per il richiamo. «Queste decisioni sono atte a tutelare la comunità del Movimento 5 stelle, che si riconosce nei suoi valori e nel rispetto delle regole» scrive il blog del partito guidato da Luigi Di Maio, aggiungendo che «nei confronti di Matteo Mantero e di Virginia La Mura i procedimenti disciplinari sono stati archiviati», mentre sono ancora pendenti per Elena Fattori e Paola Nugnes. Il distacco del senatore De Falco si era fatto evidente nei giorni scorsi quando il senatore, al termine di lunghi mesi di polemiche e distinguo, aveva infine deciso di astenersi anche sull'approvazione della legge di Bilancio.