Cosa ha detto il presidente Mattarella nel discorso di fine anno 2018

Atteso nei palazzi della politica, nelle redazioni dei giornali, ma anche tra la gente comune il discorso di fine anno per il 2018 del presidente della Repubblica è iniziato con un riferimento alla comunicazione sui social network che sarà suonato familiare a Matteo Salvini. Durante il suo intervento il presidente della Repubblica non ha lesinato critiche, pur indirette, al governo e in particolare a chi porta avanti un messaggio di paura e di chiusura. «Non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società» ha detto Mattarella che ha voluto fare gli «auguri a tutti gli italiani, in patria o all'estero», ma anche«ai cinque milioni di immigrati che vivono, lavorano, vanno a scuola, praticano sport, nel nostro Paese». «Quel che ho ascoltato» dagli italiani, ha esordito il presidente, «esprime, soprattutto, l'esigenza di sentirsi e di riconoscersi come una comunità di vita. La vicinanza e l'affetto che avverto sovente, li interpreto come il bisogno di unità, raffigurata da chi rappresenta la Repubblica che è il nostro comune destino. Sentirsi "comunità" - aggiunge - significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa "pensarsi" dentro un futuro comune, da costruire insieme».

«SICUREZZA VUOL DIRE CONVIVENZA»

Il presidente ha parlato del tema della sicurezza, con un chiaro riferimento in negativo agli "imprenditori della paura": «La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza. Sicurezza - aggiunge - è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione per gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si realizza più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l'un l'altro».

«NIENTE TASSE SULLA BONTÀ»

Un passaggio molto significativo, perché arriva a poche ore dall'approvazione della manovra di bilancio che cancella le riduzioni per il terzo settore, è il riferimento al no profit. «Vanne evitate "tasse sulla bontà". Le realtà del Terzo settore, del no profit rappresentano una rete preziosa di solidarietà», «hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli, degli emarginati, di anziani soli, di famiglie in difficoltà, di senzatetto. Anche per questo vanno evitate 'tasse sulla bontà'».

«IN FUTURO CONFRONTO IN PARLAMENTO NON SIA COMPRESSO»

Sempre in tema di manovra economica, il presidente della Repubblica si è augurato «che il parlamento, il governo, i gruppi politici trovino il modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto; e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confronto. La grande compressione dell'esame parlamentare e la mancanza di un opportuno confronto con i corpi sociali richiedono adesso un'attenta verifica dei contenuti del provvedimento». Il riferimento è alla compressione dei tempi di esame della legge da parte del parlamento: «Ieri sera ho promulgato la legge di bilancio nei termini utili a evitare l'esercizio provvisorio, pur se approvata in via definitiva dal Parlamento soltanto da poche ore. Avere scongiurato la apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per il mancato rispetto di norme liberamente sottoscritte è un elemento che rafforza la fiducia e conferisce stabilità».