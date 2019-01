Le nomine del M5s finite nella bufera

SALVATORE BARCA SCALA LE CARICHE DEL MISE

E poi c'è Salvatore Barca, 45enne di Vola, un paesino a pochi chilometri dalla Pomigliano d’Arco di Di Maio. Anche lui finito al Mise con un ruolo di tutto rispetto: quello di segretario generale. Secondo alcuni giornali, sarebbe legato sentimentalmente a Montanino, di certo è amico di vecchia data del vicepremier pentastellato. Cooperante, secondo quanto ricostruito da L'Espresso, nella cooperativa fallita Noi con Voi, aveva già lavorato al Mise dal 2008 al 2013 come dirigente di seconda fascia. Al ministero dunque Barca era già di casa. Tuttavia, scrisse ancora il settimanale, «più d'uno, in quegli uffici, ha fatto notare che, in quanto diplomato, non avrebbe avuto titoli per accedere alla posizione di segretario generale, riservata ai dirigenti di prima fascia». Per il Mise invece la nomina sarebbe regolare e rientrerebbe in una eccezione sui titoli espressamente prevista dalla legge. Strada facendo, Barca si è laureato in un'università telematica, a più di 30 anni (per quanto nel curriculum messo a disposizione sul sito del ministero non risulti l'anno), Comunque sia, sembrano lontani i tempi in cui, dal Blog di Grillo, i 5 stelle fantasticavano su una pubblica amministrazione caratterizzata da assunzioni lontane da qualsiasi tipo di sospetto: «Merito, trasparenza ed efficienza. Termini che, solitamente, stonano con le parole “pubblica amministrazione”. Il Movimento, però, in questi valori ci crede».