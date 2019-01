Renzi ha detto che alla fine può anche «tornare al governo»

Non vuole «mollare di un centimetro», ha detto Matteo Renzi utilizzando una frase molto cara a Matteo Salvini. E spiegando che «in fondo, alla fine al governo ci posso anche tornare. Io sono molto fiero, felice e contento delle cose che ho fatto, anche degli errori e dei limiti». L'ex premier e ora senatore del Partito democratico ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, in edicola il 3 gennaio 2019: «Che cosa farò dopo la tivù? Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante, a quelli che fanno i sottosegretari alla cultura e si vantano di non aver letto un libro».

«LA SCONFITTA AL REFERENDUM È STATA UN'OCCASIONE PERSA DALL'ITALIA»

Renzi ha spiegato: «Sono orgoglioso di aver fatto il premier per più di mille giorni. Penso di aver sbagliato a sottovalutare la vergognosa mole di fake news, fango e bugie che ci hanno buttato addosso. Era qualcosa da combattere in modo professionale. Detto questo sono molto soddisfatto e molto tranquillo. Gli italiani hanno scelto di andare con questi e io spero che vadano bene. Perché sono italiano e spero che i risultati li portino a casa. Lo spero per l'Italia. Io penso che loro siano dei cialtroni». Così come l'ex presidente del Consiglio pensa che sia un'occasione persa per l'Italia più che per lui la sconfitta referendaria: «Lì ho fatto la scelta di rimanere non più al governo, ma di restare in campo. Però la sensazione che ho provato andando a letto quella sera era di un'occasione persa dall'Italia».