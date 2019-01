Per De Falco nel M5s manca «attitudine democratica»

De Falco ha dichiarato: «Io mi sento a pieno titolo un rappresentante dei valori del M5s che ho difeso. Spero in un ravvedimento. Quello nei miei confronti è un provvedimento sgangherato, abnorme e incostituzionale. Ho espresso voti e opinioni come prescrive l'articolo 68 della Carta. Ce n'è abbastanza per un ricorso legale, che valuterò». E ancora: «Visto da fuori il M5s sembrava aperto al confronto. Ma visto da dentro non è un luogo di discussione democratica. È troppo verticistico: non si discute di niente, si esegue e basta». De Falco è pronto ad aderire al Gruppo misto: «Nel regolamento del Senato è stata introdotta una norma anti-ribaltone, per evitare la cosiddetta "compravendita", avvenuta in passato. È giusto così. Sui prossimi voti valuterò caso per caso e ho già espresso il mio dissenso riguardo il rafforzamento dell'autonomia per il Veneto. Poi toccherà al Global compact».