Il sindaco Orlando ha sospeso il decreto Salvini a Palermo

ll decreto stabilisce infatti che il permesso di soggiorno costituisce sì un documento di riconoscimento, ma non basterà più per iscriversi all'anagrafe, dunque per avere la residenza. Senza la residenza, fra le altre cose, non si può avere la carta d'identità, non ci si può iscrivere all'Asl e nemmeno ai Centri per l'impiego. E i servizi alla persona possono essere assicurati solo nel luogo di domicilio: Centri di accoglienza o Centri per il rimpatrio. Alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari, i cittadini stranieri richiedenti asilo non potranno più iscriversi all'anagrafe. Ma la norma colpirebbe anche i minori non accompagnati, i quali hanno tutti il permesso di soggiorno per motivi umanitari.