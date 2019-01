Le divisioni tra i democratici Usa in vista del 2020

GLI INDIZI CHE PORTANO A MICHELLE OBAMA

Brown non è l’unico outsider che potrebbe scendere in campo. Grande attenzione c’è anche per l’ex deputato Beto O’ Rourke, recentemente sconfitto dal repubblicano Ted Cruz nella corsa per il seggio senatoriale del Texas. Da molti considerato un astro nascente del Partito Democratico, dovrà comunque dimostrare di essere qualcosa di più di un fuoco di paglia. Ma non è tutto. Per quanto lei al momento si tenga alla larga dall’agone elettorale, non si può escludere la candidatura di Michelle Obama. I segnali in questo senso ci sono. L’ex first lady è mediaticamente molto presente negli ultimi tempi e il marito, Barack, è stato politicamente molto attivo nel corso della campagna elettorale per le ultime elezioni di metà mandato. Anche il fatto che i coniugi abbiano deciso di restare a Washington è sospetto. Una eventuale candidatura di Michelle potrebbe funzionare per due ragioni: si tratta di un personaggio noto a livello nazionale e potrebbe presentarsi come erede della linea del consorte, mettendo in crisi una eventuale discesa in campo di Biden. Ciò detto, non mancherebbero gli ostacoli. In un contesto in cui il clima anti-sistema si rafforza sempre di più, un’immagine come quella di Michelle potrebbe essere facilmente accostata alla deleteria categoria di establishment. Senza poi dimenticare che il sostegno da lei conferito nel 2016 a Hillary Clinton potrebbe alienarle le simpatie della sinistra dem.