Nella deriva del tifo violento la novità è il ministro-ultrà Salvini

Mal di stadio. Sorpresa grande, digitando su Google, scoprire che il titolo di un libro (del sottoscritto) datato 1990 figura ancora in testa alla prima pagina del motore di ricerca. Segno evidente che il tifo violento non s’è conquistato l’attenzione della critica sociale. Nonostante da allora il fenomeno sia incrudelito, segnalandosi per la “normalità” di risse, accoltellamenti, feriti e talvolta anche morti da stadio. Tutti in costante aumento (Osservatorio per manifestazioni sportive), a dispetto della progressiva militarizzazione: più di 15 mila poliziotti mediamente mobilitati per le domeniche di campionato, con una spesa superiore ai 30 milioni all’anno nel 2018 (fonte ministeriale).

LA FALSA CONVINZIONE CHE LA VIOLENZA SIA OPERA DI POCHI "IMBECILLI"

L’assenza di analisi e ricerche accurate sulla degenerazione, ormai fisiologica, della passione calcistica è strettamente legata, perlomeno in Italia, alla convinzione “idealista” che lo sport sia un genere minore. Un sottogenere culturale: da lasciare ai giornalisti (sportivi) e alle estemporanee esternazioni di ministri e politici sempre pronti a saltare sul carro del tifo. Per blandire o stigmatizzare, ma più spesso giustificare, eccessi di ogni tipo. Le Regole del disordine (altro saggio storico) continuano infatti a essere ignorate. Prevale largamente una idea naif del tifo ultrà, da cui scaturisce una mistificazione che continua a fare sciaguratamente opinione. Ossia che le violenze siano opera non di gruppi organizzati, quasi militarmente, ma dei soliti “imbecilli” o “cretini” che rovinano lo spettacolo alla stragrande maggioranza di “veri tifosi”.