Perché secondo Onida il dl sicurezza ha elementi anticostituzionali

Quali sono i poteri di un sindaco?

Il primo cittadino, in quanto ufficiale di governo, gestisce tutta la macchina dell'anagrafe. E in questa veste può eventualmente sospendere dei provvedimenti che la legge incostituzionale imporrebbe di adottare e chiedere a un giudice di sollevare la questione di costituzionalità davanti alla Corte.

Come può farlo?

Per esempio attivando un ricorso davanti al giudice ordinario, e intanto sospendendo il provvedimento di diniego dell’iscrizione all’anagrafe. Ovviamente questo ricorso lo può fare in via prioritaria il richiedente asilo, che si è visto respingere la sua domanda.

E il sindaco?

In questa vicenda di per sé è la controparte, colui che ha la competenza sugli uffici dell’anagrafe, ma può disporre che i suoi uffici tengano in sospeso la pratica in attesa che si chiarisca la costituzionalità o meno della legge.

Nient’altro?

Si può pensare a un’iniziativa portata avanti dallo stesso sindaco, che può esperire un’azione di accertamento: chiedo al giudice se ho l’obbligo o meno di rispettare quella legge, perché dubito che sia incostituzionale, sollevando la questione davanti alla Corte.