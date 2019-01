Quando Salvini invitava i sindaci alla disobbedienza civile

C'è stato un tempo, non troppo lontano, in cui la disobbedienza civile dei sindaci all'attuale ministro degli Interni Matteo Salvini piaceva. Anzi di più: la promuoveva. L'undici maggio del 2016, giorno dell'approvazione della legge sulle unioni civili alla Camera attraverso il voto di fiducia (per le statistiche: la numero 53 del governo Renzi), il leader della Lega dichiarava durante un'intervista radiofonica: «Scimmiottare matrimoni o addirittura figli o adozioni non fa parte del futuro del progresso. Senza dimenticare che queste unioni sono l'anticamera delle adozioni gay. Motivo per cui chiederò come Lega a tutti i sindaci e amministratori locali di disobbedire a quella che è una legge sbagliata». E poi aggiungeva: «La disobbedienza alle leggi sbagliate è una virtù. È una legge sbagliata e per alcuni aspetti discriminatoria. Non si capisce perché dovrebbe esserci la pensione di reversibilità per le coppie gay, mentre viene messa in discussione quella delle coppie sposate anni e anni fa».