Cosa ha detto Conte sulla Germania e sul fatto che Merkel ha votato per lui

Chissà cosa avrebbero fatto alcuni dei fan del governo giallo verde euroscettici e anti tedeschi, se qualche mese fa avessero saputo che il primo ministro Giuseppe Conte avrebbe scelto la Germania come primo alleato in Europa addirittura affidando alla cancelliera Angela Merkel la facoltà di votare per lui in un consiglio europeo. Eppure è questo che Conte ha dichiarato a Giovanni di Lorenzo, in un'intervista al settimanale Zeit, il cui - «Di Merkel ci si può fidare» - già spiega la vicenda. «Posso parlare solo bene della Germania e del governo tedesco», ha spiegato Conte parlando del ruolo giocato da Berlino durante la fase dei negoziati tra Roma e Bruxelles sulla manovra finanziaria. Il primo ministro italiano ha elogiato il fatto che il governo di Merkel ha assunto una posizione di mediatore e ha definito l'atteggiamento del ministro delle Finanze Olaf Scholz «cauto»: «il modo di negoziare» della Germania, ha aggiunto, è stato «apprezzabilissimo».