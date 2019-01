Caro Matteo Renzi, sommessamente: così sbaglia tutto

Il Pd si fa già abbastanza male da solo. Non avrebbe perciò bisogno di qualcuno che lo aiuta nell’intento, un’impresa cui Matteo Renzi si sta dedicando con speriamo non del tutto consapevole cura. La sua intervista al settimanale Oggi è il suo ultimo tassello. Premessa. L’ex premier spesso denuncia, e non a torto, una forma di pregiudizio nei suoi confronti. Ammette di avere un carattere non facile, cosa che gli procura una diffusa antipatia, ma invita a discernere tra la sua indole e l’azione politica, tra l’impulso e il raziocinio. Non facile, ma ci si può provare.

LEGGI ANCHE: Cari democratici fidatevi, senza Matteo Renzi c'è vita

Politicamente, il nodo più rilevante è quello del suo ruolo nel partito di cui è stato segretario. Renzi c’è e non c’è, e quando non c’è la sua è comunque una presenza immanente e fonte di turbativa. Dice, sempre nella suddetta intervista, che non ha nessuna intenzione di fondare un partito, nonostante numerosi indizi facciano pensare il contrario. Ma il suo atteggiamento verso gli ex compagni e colleghi è quello del «non è affar mio». Di recente, in una delle tante esternazioni, ha dichiarato che il congresso del Pd è un tema che non lo interessa, di più: che in fondo proprio lo annoia. Il risultato è che, impallinato il candidato Marco Minniti che sembrava godere del suo favore, ha finito con il dividere anche i suoi tra chi gli è rimasto fedele e chi ha preferito seguire le sirene del favorito alla segreteria, Nicola Zingaretti. Il carro del vincitore, o almeno del presunto tale, esercita sempre un fascino atavico.

VUOLE TORNARE A PALAZZO CHIGI, MA CON QUALE PARTITO?

Ora, siccome a Oggi l’ex premier si è detto convinto di poter tornare a Palazzo Chigi, sommessamente gli chiederemmo con quale partito tenterà di farlo, se quello dove milita attualmente lo schifa a tal punto. Si può stare in un’organizzazione e sabotarne da dentro la già faticosa ricerca di un rilancio? Forse, oltre che preconizzare un suo ritorno alla guida del Paese, Renzi dovrebbe spendere qualche parola in più sul come e con chi pensa di arrivarci. Magari del Pd ritiene di farne a meno, ma ciò da cui sicuramente non può prescindere è il consenso degli italiani.