De Magistris sfida Salvini anche sui porti

Dopo essersi unito al primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando che ha rifiutato di applicare il decreto sicurezza per via dei dubbi sulla sua compatibilità costituzionale, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris raddoppia la sfida al ministro degli Interni Matteo Salvini. De Magistris è infatti pronto ad accogliere la nave SeaWatch che nessuno vuole far sbarcare: «Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il primo a guidare le azioni di salvataggio». Del resto per i 32 migranti a bordo si dovrebbe applicare il diritto internazionale del mare, che prevede lo sbarco nel primo porto più sicuro dopo un salvataggio, a prescindere dall'idea Salvini. Che però ha replicato rapidamente: «I porti italiani sono chiusi, abbiamo accolto già troppi finti profughi, abbiamo arricchito già troppi scafisti! I sindaci di sinistra pensino ai loro cittadini in difficoltà, non ai clandestini». Ma il primo cittadino del capoluogo campano ha paragonato le scelte dei governanti a quelle dei trafficanti di uomini e si è anche rivolto al premier Giuseppe Conte.