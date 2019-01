Perché Nancy Pelosi può essere un problema per Trump

AVANTI TUTTA ANCHE SUL RUSSIAGATE

La Pelosi ha già messo in allerta il presidente sull'impeachment, annunciando che i democratici attenderanno e valuteranno gli esiti dell'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate. E ha detto di ritenere una «discussione aperta» anche l'ipotesi, finora esclusa dal ministero della Giustizia, che un presidente in carica possa essere condannato dalla magistratura ordinaria perché non c'è giurisprudenza consolidata in materia. In ogni caso «tutto indica che un presidente può essere condannato dopo che non è più in carica», ha precisato, riferendosi a varie inchieste in corso, da quella sulla sua fondazione di Trump alla sua possibile violazione della legge elettorale per aver comprato il silenzio di una pornostar per non compromettere la sua campagna presidenziale.

PRIMO BANCO DI PROVA: LO SHUTDOWN

Il primo banco di prova dei rapporti tra il nuovo Congresso e Trump è atteso per il voto sulla legge di spesa per uscire da uno shutdown che dura da quasi due settimane. Il tycoon vuole che includa i fondi per il muro al confine col Messico, ma i dem non intendono dare neppure un dollaro e oggi prevedono di votare un provvedimento che riaprirebbe il governo lasciando il cerino di un eventuale "no" ai repubblicani e allo stesso Trump. Una strategia messa a punto dalla stessa Pelosi, che è riuscita a superare la fronda interna al partito promettendo un limite di quattro anni al suo mandato e più spazio ai volti nuovi e giovani.