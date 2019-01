Come funziona l'anticipo per tutti e la buonuscita agli statali

QUOTA 100 SPERIMENTALE, PER GLI STATALI FINESTRA DI SEI MESI

Con il decreto parte una sperimentazione per tre anni dell'uscita anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi (quota 100 appunto). Previsto però il divieto di cumulo fino al raggiungimento del requisito di vecchiaia (67 anni). Le prime uscite per i lavoratori privati si avranno da aprile, con una finestra mobile di tre mesi che sale a sei mesi per gli statali. Nel pubblico le prime uscite con quota 100 si avranno a luglio.

TFS SUBITO PER TUTTI, CON UN PRESTITO IN BANCA

Il governo sta studiando, insieme all'Abi, degli accordi per l'anticipo del Tfs agli statali, che ora lo possono percepire entro sei, 12 o 24 mesi dal pensionamento a seconda del tipo di uscita e dell'entità della liquidazione. In questo modo anche chi esce con quota 100 potrà, se vuole, accedere a un prestito (da restituire in cinque anni, con interessi a carico dello Stato) per ottenere subito il Tfs, anziché attendere il raggiungimento dei 67 anni.

POSSIBILITÀ DI PACE CONTRIBUTIVA

In arrivo anche la possibilità per chi è interamente nel regime contributivo di riscattare in un massimo 60 rate senza interessi, i periodi «per i quali non sussista obbligo contributivo» (come per esempio i congedi parentali).

SCIVOLO DI TRE ANNI COI FONDI DI SOLIDARIETÀ

Prevista una ulteriore possibilità di anticipo dell'uscita con l'opzione per i fondi di solidarietà bilaterali (di imprese e sindacati) di finanziare, volontariamente, la contribuzione mancante per arrivare a quota 100, con uno scivolo aggiuntivo fino a tre anni.

REDDITO DI CITTADINANZA, NODO STRANIERI

Per il reddito di cittadinanza si conferma il coinvolgimento di tutta la famiglia che, ha confermato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, deve mandare i figli a scuola, oltre a entrare in un programma di reinserimento nel mondo del lavoro. Diversi i nodi aperti, dall'assunzione dei "navigator" alle sanzioni per chi cerca di approfittarne fino all'assegnazione ai cittadini stranieri. Le bozze indicano tra i requisiti il permesso di lungo soggiorno e la residenza da almeno cinque anni, che potrebbe però essere aumentata fino a 10 anni. Il reddito andrà comunque garantito ai cittadini di altri Paesi europei.