L'asse Conte-Di Maio contro Salvini e i retroscena sui migranti

In questo modo Di Maio prova a contenere la fronda interna, sapendo di non avere molti margini di manovra: i senatori Matteo Mantero ed Elena Fattori alzano la voce dando voce a mal di pancia più diffusi e, a Palazzo Madama, dopo le due recenti espulsioni, il Movimento non ha molti margini di manovra se vuol continuare a garantire la maggioranza al governo Conte. Mantero ha parlato di un decreto «incostituzionale e stupido», notando tra l'altro che «fa fare bella figura ai sindaci Pd che ora passano per i paladini dell'integrazione». Quindi ha aggiunto: «La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino, che avevano esposto in maniera chiara le problematiche che avrebbe causato questo decreto». Sindache che, per altro, osservano un eloquente, per quanto probabilmente imbarazzato, silenzio. La presidente della Commissione sociale di Roma, Agnese Catini, ha comunque ricordato la mozione approvata dall'Assemblea capitolina il 4 dicembre con cui si impegna la Giunta ad «approntare tutti gli atti necessari a mitigare gli effetti» del decreto.

L'OFFERTA DI DI MAIO? TECNICAMENTE IMPRATICABILE, SECONDO MALTA

È a quel punto che Di Maio prima stoppa i malumori: «Se c'è qualche membro della maggioranza che si sente a disagio deve ricordare che ne è membro e che questo decreto legge l'ha votato, che il governo lo sta applicando, che lo sosteniamo» e poi passa alla mossa del cavallo, andando a rispondere a Salvini che peraltro, ancora una volta, aveva invaso il campo d'azione dell'impalpabile ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sulla chiusura dei porti. La proposta umanitaria, insomma, sembra più pensata per salvare il M5s che i migranti su cui per 14 giorni è calato un tombale silenzio. Anche perché non è chiaro quanto sia fattibile la soluzione proposta dal capo dei M5s, su cui in serata Malta ha risposto a muso duro: «Il vicepremier Di Maio sa bene che la Commissione europea sta ora coordinando un programma di ricollocazione volontaria per circa 300 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale», ha scritto il ministro dell'Interno maltese. Troppo tardi, insomma. Ma non per la tattica politica anti-Salvini.