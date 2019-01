Cosa rischiano i sindaci contro il decreto sicurezza

COME FUNZIONA L'ISPEZIONE PREFETTIZIA

Lo strumento dell'ispezione prefettizia potrebbe essere messo in campo nei confronti dei sindaci 'disobbedienti' che, da Palermo a Napoli, hanno detto chiaramente di non voler ottemperare alla legge sulla sicurezza in vigore da un mese, che introduce il divieto di iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asilo. In caso di irregolarità palesi e reiterate da parte dei sindaci, i prefetti possono anche ordinare ispezioni straordinarie. Se individuano la mancata ottemperanza di un atto amministrativo alla legge, possono chiedere al sindaco la rettifica. Se questa non avviene può configurarsi l'ipotesi di reato con conseguente denuncia alla magistratura.

MA C'È CHI PENSA CHE I SINDACI SIANO TENUTI A DISOBBEDIRE

Con un parere inviato all'Anci della Toscana, tuttavia, il professor Emilio Santoro, ordinario al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, ha fatto presente al contrario che il decreto Salvini «abolisce non il diritto all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma semplicemente la procedura semplificata per tale iscrizione». Secondo Santoro, «le disposizioni di quei sindaci che hanno dato indicazioni alle anagrafi dei propri Comuni di continuare a procedere all'iscrizione dei richiedenti asilo, appaiono non solo legittime ma assolutamente doverose». Il sindaco - sostiene il professore - ha l'obbligo «di procedere alle iscrizioni anagrafiche secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento anagrafico: se non lo facesse, i richiedenti asilo potrebbero rivolgersi al giudice per chiedere di ordinare all'anagrafe del Comune in cui sono accolti di provvedere all'iscrizione, e il sindaco potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni procurati dalla ritardata iscrizione».

I TEMPI DI UN EVENTUALE RICORSO ALLA CONSULTA

Lo scenario è dunque vario e non manca l'ipotesi del ricorso alla Consulta, ventilato dal governatore del Piemonte Sergio Chiamparino. Interpellato sul punto, l'avvocato Pierluigi Pellegrino, esperto di diritto amministrativo e di diritto pubblico, ha segnalato che «è a forte rischio di inammissibilità un ricorso delle Regioni, perché dovrebbero provare che la legge viola le loro attribuzioni su questa materia. Materia che però è di competenza del governo nazionale, non del legislatore regionale. Per avere una risposta i tempi di attesa sono di uno o due anni, non bisogna illudersi che il ricorso al giudice costituzionale sia veloce e risolutivo». Pellegrino ha rilevato inoltre che le nuove norme «hanno superato il vaglio del presidente della Repubblica e dunque difficilmente possono essere considerate manifestamente incostituzionali».

NEL FRATTEMPO IL QUIRINALE TACE

Il presidente Sergio Mattarella, del resto, ha sempre spiegato che la firma di un provvedimento è un obbligo costituzionale nel compiere il quale il capo dello Stato deve mettere da parte le sue convinzioni personali. Naturalmente se la firma è dovuta, chiedere un parere alla Corte Costituzionale non può mai essere considerato uno sgarbo al presidente. Il Quirinale tace, ma la firma presidenziale non può essere in alcun caso considerata garanzia di costituzionalità. Anche perché, ove così fosse, la Consulta perderebbe molte delle sue ragioni d'essere. È bene infine ricordare quanto il varo del decreto sicurezza sia stato tormentato e quanto il Quirinale sia stato attivo in una fase preliminare, fino a una versione che il presidente giudicò accettabile anche se non mancò di accompagnare la firma con una lettera al premier Giuseppe Conte in cui c'erano alcune sottolineature e un richiamo all'articolo 10 della Costituzione («La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali»).