Sondaggio di Bidimedia: trionfo Salvini, bene anche Bonino e De Magistris

Quasi dieci punti di distacco tra il verde e il giallo della coalizione del governo del popolo. L'ultimo sondaggio dell'istituto di opinione Bimedia in vista delle elezioni europee incorona la Lega di Matteo Salvini primo partito come prevedibile. La Lega infatti conquisterebbe stando alle rilevazioni effettuate entro il 28 dicembre il 33,7% dei voti, cioè più di una preferenza su tre. I Cinque stelle invece rimarrebbero appena sotto il 25%, al 24,8%, attirando quindi il consenso di circa un italiano su quattro. Tuttavia si tratta di un calo di circa sette punti rispetto al risultato del 4 marzo, quando i grillini ottennero il 32,2% dei voti e la Lega solo il 17,6%. Dimezzate le preferenze per Forza Italia dal 14,4 al 7,3%. Anche il Partito democratico è sceso rispetto alle ultime consultazioni nazionali: stando alla ricerca infatti i dem otterebbero al voto per l'europarlamento il 16,8% contro il 19,1% raggiunto a primavera, una diminuzione di circa due punti percentuali. In discesa seppure limitata anche la destra di Fratelli d'Italia che scende dal 4,3% al 3,8. Bene invece fanno PiùEuropa di Emma Bonino passata dal 2,4 di marzo al 4,2 di oggi e Coalizione civica di De Magistris che si attesta al 4%, forse attirando i consensi che alle Politiche erano andati a Liberi e uguali e potere al Popolo ( ma Articolo 1 raccoglie ancora autonomamente l'1,4% delle preferenze). Insomma se il sondaggio conferma che andiamo verso un Salvini piglia tutto, lo scenario sembra aprire a nuovi assetti con diversi protagonisti che si affacciano sull'Europarlamento.