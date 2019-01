Bufera in Friuli per i post dei leghisti Polidori e Asquini

CLOCHARD CON «PRECEDENTI PENALI» E «PROVVEDIMENTO D'ALLONTANAMENTO»

Tutto è iniziato il 4 gennaio, quando Polidori ha scritto sul suo profilo di avere «visto un ammasso di stracci buttati a terra» e, non vedendo nessuno, ha pensato «fossero stati abbandonati». Poi ha corretto il tiro: «Il mio gesto, forse eclatante, è stato travisato. Non ce l'ho con il clochard, ma con la situazione». Una situazione, ha detto, che è stata «strumentalizzata da altri partiti politici» e «pompata dai media». «Non ho gettato effetti personali, ma solo coperte e degli stracci». Si tratta, ha tenuto a ricordare, di un cittadino «romeno», «con precedenti penali» e su cui pende «un provvedimento di allontanamento da Trieste da parte della Questura». Mentre dal sindaco, Roberto Dipiazza, è arrivato un "no comment" e il Pd triestino in blocco ha chiesto le dimissioni, in difesa di Polidori è intervenuto il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga: «Andare a dire che il vicesindaco di Trieste lascia per strada al freddo una persona senza coprirsi è una falsità colossale che bisogna negare». Forse, ha fatto notare, «ha sbagliato nei modi».