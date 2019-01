I nodi che il governo dovrà sciogliere nel 2019

Chiuso con l'Europa il capitolo della manovra, la maggioranza giallo-verde è attesa da sfide politiche ed economiche non meno delicate. Da qui alle Europee Cinque Stelle e Lega hanno già fatto capire che non intendono modificare gli equilibri dell'esecutivo, bocciando sia più semplici ipotesi di rimpasto dei ministri più criticati (Danilo Toninelli, Paolo Savona fino a Giovanni Tria) sia l'ingresso di nuovi alleati. Ma Luigi Di Maio e Matteo Salvini sanno bene che non basterà loro accelerare sulla riduzione dei parlamentari e dei loro stipendi, oppure rilanciare la legittima difesa, per mantenere il consenso e salvaguardare la tenuta dell'esecutivo.

PRIMO SCOGLIO: LA FINE DEL PARACADUTE BCE

Il primo scoglio riguarda la fine del Quantitative easing, il programma d'acquisto di titoli di Stato della Bce conclusosi lo scorso 31 dicembre per sostenere il debito sovrano dei Paesi in crisi e abbassare l'inflazione. Negli ultimi mesi la quantità investita dall'Eurotower non superava i 15 miliardi di euro al mese (per lo più diretta verso titoli più sostenibili di quelli italiani), mentre Mario Draghi ha promesso che la banca centrale continuerà a sottoscrivere i titoli in bilancio. Eppure con lo spread ormai stabilmente sopra i 250 punti, tutto questo potrebbe non bastare.

LA CRISI DELLO SPREAD NON È ANCORA ALLE SPALLE

In primo luogo perché una crescita più debole di quella prevista (la Ue ha costretto l'Italia ad abbassare la stima dill'1,5 al 1 per cento soltanto nel 2019) e un riacutizzarsi delle tensioni all'interno del governo (lo scontro sul decreto sicurezza potrebbe essere solo un assaggio) potrebbero ridurre la fiducia degli investitori internazionali verso l'Italia, convinti che anche nell'anno appena iniziato il Belpaese veda crescere il suo debito pubblico. La crisi di Carige poi ha riportato sotto i riflettori la debolezza del mondo bancario italiano. Che con le assicurazioni detiene quasi la metà dei nostri Btp e Bot. Tutte risorse che il sistema non può utilizzare per le attività più remunerative (prestiti e soprattutto trading) e che di fatto bloccano i bilanci. A meno che non si modifichino le regole contabili europee (ipotesi molto improbabile) o che il governo non garantisca condizioni di favore per liquidare le sofferenze. Contro il combinato disposto di questi due fattori - crescita bassa e crisi bancaria - potrebbe non bastare il mini scudo lasciato da Draghi. Ma soprattutto potrebbe portare a una fuga dai titoli di Stato. E a quel punto lo spread - già insostenibile oggi - riporterebbe l'Italia all'estate del 2011, con quello che è comportato a livello politico.