La bozza del decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100

Reddito di cittadinanza, esteso anche stranieri comunitari ed extra comunitari residenti in Italia da almeno 10 anni, e Quota 100, con almeno 62 anni e 38 di contributi, al via il primo aprile 2019. È quanto prevede la bozza definitiva del decreto legge che istituisce le due misure cardine del governo gialloverde, inviata dagli uffici del ministero del Lavoro a Palazzo Chigi per l’ok finale. Sono 27 gli articoli del dl che prevede una platea di beneficiari di 1.437.000 famiglie, per 8,5 miliardi di spesa complessiva. Chi bara sui requisiti - con dolo e notizie false su reddito e patrimonio - rischia da 1 a 6 anni. Nel testo compare anche la riforma di Inps e Inail. Sparisce la figura di “presidente monocratico” e arriva un consiglio di amministrazione con 5 membri di cui uno è il presidente. Tito Boeri, attuale presidente Inps in scadenza a febbraio, e Massimo De Felice, numero uno Inail in scadenza nel 2020, non decadranno al contrario di quanto ipotizzato in precedenza. Ecco le misure nel dettaglio:

REDDITO ANCHE AGLI STRANIERI IN ITALIA DA 10 ANNI

Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani in condizione di povertà anche dai comunitari e dagli extracomunitari purché abbiano un permesso di lungo soggiorno e siano residenti in via continuativa in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda. Le famiglie composte da soli stranieri che potrebbero accedere al reddito secondo le tabelle allegate al testo sono 259 mila per una spesa di 1,58 miliardi.

PLATEA DI 1,4 MLN DI FAMIGLIE

La platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza sarà di 1 milione 437 mila famiglie per 8,5 miliardi di spesa. I nuclei che potranno accedere al beneficio composti di una sola persona saranno 387 mila pari a oltre un quarto del totale (1,64 miliardi la spesa per questa componente). Saranno 198 mila le famiglie coinvolte con cinque componenti o più per 1,4 miliardi di spesa.

INTEGRAZIONE FINO A 500 EURO, 780 SE IN AFFITTO

Il beneficio economico del reddito di cittadinanza integrerà il reddito familiare fino a 500 euro al mese (6 mila annui) per un single con una scala di equivalenza che può raggiungere al massimo il 2,1 (1.050 euro al mese) a fronte di almeno quattro persone se tutte maggiorenni e almeno cinque se nel nucleo c'è anche un minorenne. L'integrazione cresce fino a 280 euro al mese (per un totale di 780 euro se i redditi sono a zero) se la famiglia è in affitto. Il reddito viene riconosciuto per 18 mesi e può essere rinnovato dopo la sospensione di un mese.

PER I BENEFICIARI ANCHE ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

I beneficiari del reddito di cittadinanza che non siano stati convocati dai centri per l'impiego trascorsi 60 giorni dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro avranno l'assegno di ricollocazione. Questo accadrà nel 2019 in fase di prima applicazione del Reddito. L'assegno consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro (centri per l'impiego o agenzie per il lavoro accreditate).

PER IL 2019 SPESA DI 6,5 MLD

La spesa complessiva per il contrasto alla povertà nel 2019 sarà di 6,5 miliardi, ovvero pari a 6,11 miliardi per il reddito di cittadinanza in vigore da aprile e circa 400 milioni per i primi tre mesi dell'anno per il Rei, il reddito di inclusione che sarà sostituito dal Rdc. La spesa prevista per un anno intero è 8,14 miliardi per 4,34 milioni di persone in 1.375.000 famiglie (sono esclusi gli stranieri che pur essendo in povertà non hanno il permesso di lungo soggiorno). Partendo il primo aprile la spesa per il 2019 scende a 6,11 miliardi.

VIA AD APRILE, DA MARZO STOP AL REI

Il reddito di cittadinanza sarà istituito a partire da aprile 2019 mentre da marzo non sarà più possibile presentare domanda per il Rei, il Reddito di inclusione che da aprile «non sarà più riconosciuto». Il Rdc viene definito «misura unica di contrasto alla povertà alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro».

TORNANO CDA INPS E INAIL A 5 COMPONENTI

Via la gestione monocratica, tornano i cda a 5 componenti per Inail e Inps. La reintroduzione, si precisa nell'art.24 del testo, avviene «senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Per l'Inps inoltre sono previsti 50 milioni di euro per l'assunzione di nuovo personale.

PENSIONI, ACCORDI PA-BANCHE PER ANTICIPO DEL TFR

Ai dipendenti pubblici che andranno in pensione con quota 100 o in pensionamento anticipato, il trattamento di fine rapporto verrà corrisposto «al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione». Le pubbliche amministrazioni stipulano apposite convenzioni con Istituti di credito per l'erogazione anticipata nei quali siano preventivamente fissati i limiti dei tassi di interesse.

PER NUCLEI FAMIGLIARI DI OVER 65 C'È LA PENSIONE DI CITTADINANZA

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone che hanno più di 65 anni in condizione di povertà il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza. Per accedere alla misura bisognerà avere un reddito familiare inferiore a 7.560 euro annui. La pensione di cittadinanza comunque sarà integrativa rispetto ai redditi che ha la famiglia.