Quali sono le Regioni che si oppongono al decreto sicurezza

PIEMONTE: GLI AVVOCATI DICONO SÌ

Il 7 gennaio il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, in una intervista a SkyTG24 ha infatti confermato che la Regione Piemonte presenterà ricorso contro il decreto sicurezza. «Ho avuto conferma dalla nostra avvocatura che su questo si sta anche confrontando con i colleghi della Regione Toscana, che esistono le condizioni giuridiche per il ricorso alla Consulta perché il decreto impedendo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avrà ripercussioni sulla gestione dei servizi sanitari e assistenziali di nostra competenza», ha spiegato il presidente del Piemonte.

UMBRIA: VOTATA LA MOZIONE

La giunta umbra ha approvato la mozione che prevede il ricorso alla Consulta. E la presidente Catiuscia Marini ha dichiarato: «Le misure intraprese dalla Giunta sono in continuità con la tradizione millenaria di civiltà del popolo umbro, improntata ai principi di convivenza pacifica e solidarietà, sempre vicina a chi ne ha bisogno: nessuno di coloro che vivono in Umbria verrà abbandonato al suo destino, umbri e non, con buona pace dei disseminatori di odio. Questa è la terra di San Francesco e San Benedetto, è la terra della spiritualità che si è fatta accoglienza, è la terra dell'impegno laico, civile, solidarista e pacifista».