Perché Emiliano dice che Di Maio ha mentito sulle trivelle

«DI MAIO NON HA IL CORAGGIO DI DECIDERE CIÒ CHE GLI COMPETE»

A questo proposito il presidente della Regione Puglia ha ricordato che la Regione Puglia ha, nel tempo, impugnato i pareri favorevoli di Valutazione di impatto ambientale (Via) rilasciati dal Ministero dell'Ambiente propedeutici per le autorizzazioni alla ricerca o prospezione di idrocarburi nel mare Adriatico e nel mar Ionio. I ricorsi tuttavia finora sono stati rigettati dai giudici amministrativi in nome della discrezionalità del ministero dello Sviluppo e dell'Ambiente. In questo momento il ministero dello Sviluppo, secondo il governatore, avrebbe la possibilità di bloccare il via libera, ma ha accusato Emiliano: «Ancora una volta, come in un film già visto con Tap e Ilva, il ministro Di Maio non ha il coraggio di assumere la decisione che gli compete, lasciando il cerino in mano alla Regione che è costretta ad azionare il contenzioso (peraltro incessantemente sollecitato in Consiglio regionale dal Movimento 5Stelle); contenzioso che con molta probabilità finirà per ribadire che il Giudice Amministrativo non può sindacare le decisioni dello stesso Ministro.