Chi sono i deputati e i senatori del gruppo Misto

Ecco perché i primi due transfughi in Senato potrebbero essere proprio gli ex pentastellati De Falco e De Bonis ma, rispetto a quanto accaduto in passato, non lasciano il partito di provenienza per libera scelta ma perché cacciati. Alla Camera, i cambi dal primo giugno 2018 a oggi sono stati 18, ma 14 riguardano il passaggio di deputati dal Misto a Liberi e Uguali che è stato formato solo in un secondo momento. Ha lasciato volontariamente gli scranni dei 5 Stelle Matteo Dall’Osso, per confluire – non senza un fiorire di insulti da parte degli ex compagni di partito - in Forza Italia. Il deputato, colpito dall'età di 19 anni dalla sclerosi multipla – se ne è andato in polemica con la maggioranza dopo la bocciatura dei suoi emendamenti sui disabili. Al Giornale, aveva motivato: «Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno trattato male». Prima di lui, al Misto era approdato, seppur brevemente (dal 26 luglio al 27 settembre 2018), il deputato velista Andrea Mura, entrato in rotta di collisione col Movimento per le sue numerose assenze dovute all'attività nautica, dimessosi dopo tre mesi dall'inizio della legislatura.

GLI APPOGGI AL GOVERNO TARGATI GRUPPO MISTO

In Senato, dove a seguito delle ultime epurazioni la maggioranza si è fatta traballante (165 rispetto al quorum di 161), tra i banchi del Misto si incontrano vecchie conoscenze dei 5 Stelle. La prima è Maurizio Buccarella, eletto onorevole pentastellato nel 2013 e poi travolto a rielezione già avvenuta dallo scandalo sui rimborsi (lui stesso ammise di avere annullato diversi bonifici). Il parlamentare, nell'occhio del ciclone anche per avere motivato le sue mancanze scrivendo che «i 3mila euro mensili netti» non gli garantivano, terminato il mandato, «una accettabile serenità», sul fronte degli impegni politici si è però mantenuto leale. Dopo la cacciata aveva infatti dichiarato che avrebbe comunque continuato a votare con i 5 Stelle e così, effettivamente, ha fatto: come ricorda OpenParlamento, l'attuale vicepresidente del Misto ha sostenuto la fiducia al governo Conte, il decreto dignità, la legge di bilancio e persino quel decreto sicurezza che ha creato non pochi malumori proprio tra i pentastellati. Più autonomo rispetto al governo l'altro nome noto ai 5 Stelle, quello di Carlo Martelli, il senatore piemontese che le Iene pizzicarono per essersi tenuto «76.000 euro dello stipendio grazie a 20 bonifici fantasma», poi restituiti al Fondo per il microcredito. Nel suo caso, tra astensioni (forse strategiche, dato che in Senato non equivalgono a voto contrario) e qualche voto favorevole, non mancano neppure le votazioni contrarie (per esempio alla legge di bilancio).

IL SOGNO ITALIA DEGLI ESPULSI CHE SPERANO DI TORNARE

Spesso fuori dall'emiciclo un altro ex 5 Stelle, oggi nel Misto, il deputato Andrea Cecconi, anch'egli rimasto invischiato nella faccenda rimborsopoli. OpenParlamento ci riporta infatti la sua lunga fila di assenze, che hanno coinciso con molte votazioni salienti della legislatura. Ma a Montecitorio la maggioranza può contare su ben altri numeri. Tra cui quelli di "Sogno Italia", la formazione politica creata lo scorso 29 novembre all'interno del Misto. Questa nuova creatura raccoglie lo stesso Cecconi, assieme a un'altra vittima dei mancati rimborsi, Silvia Benedetti, Antonio Tasso, ripudiato dal Movimento per una condanna del 2007 per violazione di diritto d'autore poi caduta in prescrizione e Catello Vitiello, allontanato con l'accusa di massoneria. Tutti loro si sono riuniti attorno alla figura di Salvatore Caiata, patron del Potenza Calcio, messo alla porta da Di Maio con l'accusa di non avere informato i vertici di un'indagine sul suo conto (oggi archiviata). Dati i voti dei singoli componenti di Sogno Italia, sembra che per ora sostengano l'esecutivo gialloverde, forse nella speranza, un domani, di essere riaccolti nell'ovile.

L'INCOGNITA SGARBI: SOSTENERE LA MAGGIORANZA PER FARLA FALLIRE