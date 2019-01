Chi c'è nel consiglio di guerra del M5s per le Europee

Nella foto si riconoscono, primo da sinistra, dopo Di Maio, Alessio Festa (collaboratore storico e braccio destro del vicepremier), secondo da sinistra Pietro Dettori (responsabile comunicazione di Di Maio), terza da sinistra Cristina Belotti (ex responsabile della comunicazione del M5s per l'Europa), quinto da sinistra Alessandro Di Battista, sesta da sinistra Silvia Virgulti (ex compagna di Di Maio), settimo da sinistra Davide Casaleggio, ottavo da sinistra Rocco Casalino, decimo da sinistra Dario De Falco (capo segreteria di Di Maio).

L'ENDORSEMENT AI GILET GIALLI

Una delle prime mosse studiate dal leader politico del M5s e dai suoi fedelissimi è stato l'endorsement ai gilet gialli in Francia. Con un post sul Blog delle stelle, Di Maio ha dato il suo supporto al movimento che protesta contro Emmanuel Macron. «Gilet gialli, non mollate!», è l'incipit del post, «il Movimento 5 Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno. Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che il vostro movimento è pacifico. Possiamo mettere a vostra disposizione alcune funzioni del nostro sistema operativo per la democrazia diretta, Rousseau». Con il supporto ai manifestanti, che da otto settimane scendono in piazza contro l'Eliseo, Di Maio vuole ribadire l'affinità del M5s a tutti i movimenti che in Europa sostengono di battersi contro le élite, l'establishment e i partiti centristi/globalisti in generale. Uno scontro che probabilmente sarà al centro di tutta la campagna elettorale per le Europee.