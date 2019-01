Perché per i vigili del fuoco Salvini indossa abusivamente le divise

Quei giubbotti sono stati indossati con ostentazione a ogni occasione pubblica quasi nell'indifferenza generale. Ma adesso il sindacato dei Vigili del fuoco ha detto basta. «Il ministro dell'Interno Matteo Salvini indossa abusivamente le divise delle forze dell'ordine», ha infatti denunciato il sindacato Usb citando l'articolo 498 del Codice penale: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929». «Perché tanta voglia di indossare divise se poi non le si onorano con atti tangibili. È sotto gli occhi di tutti», ha aggiunto, «che soprattutto noi vigili del fuoco, amati da tutti, usciamo dall'ultima Finanziaria senza l'ombra di un soldino in tasca e rimaniamo con l'ultimo contratto che non ha nulla di normativo». «Un'idea». prosegue Usb, «ci sarebbe, per risolvere il problema dei fondi: moltiplichiamo le apparizioni abusive di Salvini in divisa per il massimo della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 498 CP. Ce ne sarebbe per tutto il comparto e avanzerebbe anche qualcosa per iniziare a rimborsare il popolo italiano dei 49 milioni fatti sparire dalla Lega. A proposito, ministro Salvini: come mai nessuna apparizione con la divisa della Guardia di Finanza?».