Le elezioni europee sono il banco di prova per Salvini premier

Passate le feste, stanno per riprendere i sondaggi che settimanalmente misurano il gradimento dei partiti. Ci avevano lasciato prima di Natale con una chiara indicazione di tendenza: l’attuale maggioranza di governo nel suo complesso viaggia intorno al 60% dei consensi, ma al suo interno si allarga la forbice tra la Lega, che cresce, e il Movimento 5 stelle che perde punti. Siccome in queste due settimane di stop i contrasti tra i due partner si sono ulteriormente acuiti, c’è curiosità di vedere proiettate sui numeri le conseguenze.

QUANTI PUNTI DI FRIZIONE TRA I GIALLOVERDI

Sono almeno tre i punti di frizione che si sono aperti. In ordine cronologico, l’autonomia lombardo-veneta, un tema di cui il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha fatto un punto d’onore, costringendo di fatto Matteo Salvini in tutt’altri pensieri affaccendato a seguirlo. La vicenda dei 49 migranti bloccati da 15 giorni a bordo della Sea Watch e della Sea Eye. Il referendum propositivo, altro importante mattone di quella democrazia diretta che se pur labile resiste come collante ideologico dei grillini, ma su cui i leghisti storcono il naso. A questi aggiungiamo anche un’altra questione destabilizzante che rischia di deflagrare, ossia la Puglia. Tap, il gasdotto che dovrebbe portare da noi il gas del mar Caspio, e trivellazioni petrolifere sono oggetto di scontro aperto tra i pentastellati, con la base che accusa i vertici romani di tradimento, e i notabili locali in grave imbarazzo.