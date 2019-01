Quando Di Maio e Salvini si scagliavano contro il Salvabanche

Il governo gialloverde interviene a sostegno di Carige e il pensiero corre subito ai tempi dell'indignazione di Movimento 5 Stelle e Lega per il cosiddetto “Salvabanche” del governo Gentiloni. Con una riunione lampo in nottata, il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge che prevede, da una parte, la garanzia dello Stato sulle future emissioni obbligazionarie e sui finanziamenti che Banca d'Italia potrebbe erogare all'istituto, dall'altra una eventuale ricapitalizzazione pubblica in vista anche del prossimo esito dello Srep da parte della Bce. La prima misura ricalca quella, varata a suo tempo, a favore della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca e assicura in prospettiva l'attività di funding della banca genovese, mentre la seconda, che non è detto si concretizzi, riecheggia il salvataggio di Mps, realizzato dall'esecutivo guidato da Matteo Renzi, attraverso il quale il Tesoro è diventato il maggior azionista dell'istituto senese.

IL FONDO DEL GOVERNO GENTILONI

Il decreto pentastellato può contare sui 16 miliardi accantonati dal Salvabanche del governo Gentiloni. Ironico che, l’8 marzo 2017, proprio Di Maio attaccava così il premier Paolo Gentiloni: «Dopo le elezioni politiche del 2013 avete rieletto per la seconda volta lo stesso Presidente della Repubblica, che ci ha regalato a capo del Governo il giovane democristiano Letta, che passerà alla storia per aver trasferito in una sola notte 7 miliardi e mezzo di euro alle banche (…) Poi è arrivato lei Presidente Gentiloni. Il suo primo atto politico? Un decreto per trasferire 20 miliardi di euro alle banche italiane. Dopo quattro anni passati a dirci che non c’erano soldi per il reddito di cittadinanza, per le forze dell’ordine, per le imprese italiane, per il fondo per le disabilità, ha cacciato fuori dal cilindro 20 miliardi. Complimenti!».