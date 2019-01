La strategia del Movimento 5 Stelle per bloccare le trivelle

GIÀ 30 ESPLORAZIONI E 40 RICHIESTE DA RIGETTARE

Soprattutto questo lavoro potrebbe durare fino al 2020. E fino a quella data il governo è pronto a decidere una sospensione delle attività di ricerca presenti e futuri: soltanto al vaglio dei dicasteri competenti ci sono 40 richieste di esplorazione in mare, che verranno quindi bloccate come la quasi trentina di attività in corso. Non entreranno in questa moratoria i campi dove c'è coltivazione, cioè estrazione di gas naturale. Ma anche su questo fronte ci saranno novità penalizzanti per il settore. Infatti nell'emendamento al decreto torneranno l'aumento dei canoni per i campi autorizzati: si passa dagli attuale mille euro per un chilometro quadrato a 20 o 30mila euro. Per esempio, l'Eni, soltanto per il maxigiacimento da 4 miliardi di metri cubi l’anno davanti alle coste del ravennate dovrebbe spendere in più circa 200 milioni. In queste ore si sta decidendo anche se mettere fuori legge le tecniche più invasive di fracking (come il famigerato ergan a onde sonore) e soprattutto di modificare le regole di concessione, che in mare danno l'ultima parola al governo, ridando un ruolo alla Regione. Sempre allo studio ci sono la decisione di mettere al bando ogni attività estrattiva nei golfi storici (sarà citato quello di Taranto), quella di portare il limite da 12 miglia dalla linea di costa a 12 dalla cosiddetta linea di base (in questo modo la distanza dai centri abitati agli impianti potrebbe anche essere triplicata) e nuove regole per rendere più ecosostenibile il trasporto delle navi verso i rigassificatori. Il tutto in linea con il piano clima che il governo sta scrivendo e che dovrebbe portare l'Italia ad abbandonare il carbone e le fonti fossili più inquinanti.