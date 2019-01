Il caso disabili tra Lega e M5s sul reddito di cittadinanza

La tensione tra Lega e Movimento 5 stelle torna a salire ai livelli di guardia. Stavolta il pomo della discordia verte sulla mancanza di fondi per i disabili prevista nel reddito di cittadinanza. Dal Carroccio fanno trapelare «forte delusione» perché «nel decreto sul reddito» non è previsto «nemmeno un euro per i disabili». Fino a intimare l'avvio di una crisi di governo. «Se non ci sono davvero i soldi per i disabili e le famiglie la Lega non vota il reddito di cittadinanza». Pronta la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Nel reddito di cittadinanza c'è già un'attenzione ai disabili, ma se ci sono suggerimenti li analizzeremo, ci metteremo intorno a un tavolo e anche questa volta risolveremo la situazione».