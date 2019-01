Cosa c'è dietro lo sgarbo della Francia all'Italia su Fincantieri-Stx

CONTESTAZIONE A QUASI UN ANNO DALLA FIRMA DELL'ACCORDO

Secondo fonti di Lettera43.it, tuttavia, «la tempistica desta sospetto». Perché la decisione di Parigi di rivolgersi alla Commissione, sebbene il progetto non superi come detto sopra le soglie di fatturato previste dal regolamento europeo sulle concentrazioni industriali, è arrivata «a quasi un anno di distanza dalla firma dell'accordo» del febbraio 2018. E pare quindi determinata da «logiche non di tipo economico». Da quando il governo M5s-Lega ha assunto la guida dell'Italia, del resto, le tensioni politiche con la Francia si sono moltiplicate. Dal durissimo scontro per il passaggio di migranti alla frontiera, con i casi Bardonecchia e Clavière, al conflitto sulla legge di bilancio tra il governo di Roma e il commissario Pierre Moscovici. Dalla rivalità sulle elezioni e sul petrolio della Libia ai dossier (già aperti in precedenza) Tim, Mediaset, Mediobanca e Generali, fino appunto a Fincantieri. La parola fine non è stata ancora scritta e la palla adesso passa all'azienda italiana. Ma i tempi per la presentazione delle controdeduzioni a Bruxelles si prevedono lunghi, nell'ordine di alcuni mesi. L'acquisizione stessa, che punta a far nascere un colosso della cantieristica capace di competere a livello mondiale, è quindi destinata a slittare ulteriormente e non si possono escludere ripercussioni di carattere più generale. La Lega ha già detto che «non è così che funziona la libera concorrenza» e che «questo mette in discussione tutti gli accordi». Salvini ha fatto la voce grossa invocando dall'Europa «parità di regole e di condizioni di mercato per tutti, altrimenti ne trarremo le conseguenze». E lo stesso Conte non ha nascosto il proprio disappunto: «Riterrei strano che fossero imposti ostacoli. Mi auguro che non ci siano».