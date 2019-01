La vicenda Carige conferma il vuoto cosmico dell’opposizione

A parte che le situazioni non sono esattamente uguali, così la critica perde la quasi totalità della sua forza urto. È come se si dicesse: sei stato bravo, complimenti. Però sei cattivo perché quando quelle cose le ho fate io tu mi criticavi. Francamente non pare un poderoso e incisivo argomento critico. Se non altro perché di fronte a esso uno potrebbe legittimamente chiedere: ma se sei stato tanto bravo allora perché subito dopo gli elettori ti hanno voltato la faccia? Nonché eccepire sul fatto che esistono un profluvio di dichiarazioni fatte da autorevoli esponenti di precedenti governi, in primis proprio il titolare di via XX Settembre, che spergiuravano sulla solidità del nostro sistema bancario, di cui il caso Mps doveva essere l’ultimo frutto avvelenato.