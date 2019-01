Il governo non chiude all'ipotesi di nazionalizzare Carige

DI MAIO: «NON È UN SALVATAGGIO MA UNA NAZIONALIZZAZIONE»

Prima di Giorgiatti, in un'intervista al Fatto Quotidiano, il vice premier Luigi Di Maio aveva spiegato che «quello di Carige non è un salvataggio, è una nazionalizzazione. La regola è una: se lo Stato mette i soldi in una banca, quella banca diventa dello Stato. Lo abbiamo sempre sostenuto. E comunque per ora non ci abbiamo messo un euro. Dicerto non la ripuliremo per venderla, e non faremo favori a qualche azionista che si è rifiutato di ricapitalizzare». «La nostra operazione», aveva aggiunto, «non c'entra nulla con processi di salvataggio del passato. Non faremo perdere soldi ad azionisti e correntisti. Qualcuno vuole rifarsi una verginità, ma le responsabilità dei precedenti governi su Etruria e Venete sono chiare».

TOTI: «NO ALLA FURIA STATALIZZATRICE DEL M5S»

Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, intervenendo a 24Mattino ha risposto a Di Maio mostrando la sua contrarietà per una possibile nazionalizzazione: «Sono molto contrario a questa furia statalizzatrice del M5s. Credo che Carige abbia le risorse interne e un know-how da offrire a un accordo importante tra istituti di credito per poterla rilanciare anche in un' ottica di aggregazione e di accordi, anche in accordi con altri». «Abbiamo visto l'esperienza di Carispezia oggi integrata in Crédit Agricole», ha detto ancora Toti, «e è una banca sana che è rimasta attiva sul territorio del Levante e della nostra regione con buoni risultati. Se su Carige per necessità momentanee serve un intervento dello Stato ben venga ma che si usi questo problema per nazionalizzare così come si voleva usare il ponte di Genova per nazionalizzare le autostrade, vista la capacità gestionale del Movimento 5 stelle mi spaventa ideologicamente e praticamente». Critico anche Pietro Modiano, ex presidente di Carige, che ha spiegato come la ricapitalizzazione preventiva «non è sul tavolo, non è necessaria». «Nego che questa sia una ipotesi», è una ipotesi «teorica, estrema, più che residuale».