Per l'Economist l'Italia gialloverde ha un problema di democrazia

Secondo gli analisti dell'Economist il nostro Paese ha sofferto nel 2018 gli effetti di una «disillusione» verso le istituzioni politiche, dai partiti allo stesso parlamento, che «ha alimentato un sostegno crescente a uomini forti che bypassano le istituzioni». Si è indebolito così il parametro sulla 'Cultura Politica', sceso da 8,13 a 6,88 punti e quello sui 'Diritti Civili', in calo da 8,53 a 8,24 punti, invariato invece quello sul 'Pluralismo' (9,58), mentre è salito quello sulla 'Partecipazione Politica' da 7,22 a 7,78 punti. Fiona Mackie, autrice del rapporto, e Agnese Ortolani, analista per l'Ue e l'Italia, sostengono che «la disillusione è culminata nella formazione di un governo 'anti-estabilishment', che include l'estrema destra anti immigrazione della Lega». In particolare le due analiste evidenziano l'utilizzo frequente da parte del vicepremier Matteo Salvini di una «retorica contro gli stranieri che è stata largamente criticata dalle associazioni per i diritti umani». Nel report si fa riferimento ad azioni «in contrasto con la Corte Europea dei Diritti Umani» e alla la decisione della commissaria dell'Onu Michelle Bachelet di inviare osservatori in Italia. «Tutto questo», si legge ancora nel report dell'Economist, «contribuisce al rischio di deterioramento delle libertà civili in Italia». Si parla anche del Decreto Sicurezza che - in base alla valutazione degli analisti - «potrebbe far cessare lo stato di protezione umanitaria per circa 100 mila migranti».