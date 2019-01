Chi sono gli alleati del M5s alle Europee

IL MANIFESTO M5S PER LE EUROPEE ENTRO METÀ FEBBRAIO

In ogni caso, dopo la riunione con selfie del cosiddetto consiglio di guerra pentastellato - di cui oltre a Luigi Di Maio fanno parte Alessio Festa, Pietro Dettori, Cristina Belotti, Alessandro Di Battista, Silvia Virgulti, Davide Casaleggio, Rocco Casalino e Dario De Falco - la conferma del lavoro sul risiko europeo è arrivata anche dai grillini della commissione Politiche Ue alla Camera «Entro metà febbraio», ha scritto su Facebook il capogruppo in commissione Filippo Scerra, «il manifesto per le elezioni europee, composto da dieci punti fondamentali, sarà firmato a Roma: l'obiettivo è di creare una grande famiglia europea per la democrazia diretta. Le trattative sono in corso anche con forze politiche polacche, croate, finlandesi e francesi. Le differenze con noi esistono, non lo si può negare, ma con delle linee politiche chiare e irriducibili in comune, che il Movimento già porta avanti in Italia, insieme potremo finalmente smuovere e far ripartire su nuove basi l'Europa. Il vecchio continente non potrà che essere più solidale, più equo e più giusto di quanto non sia adesso».