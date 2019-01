Perché sui ricollocamenti dei migranti Salvini ha ragione

Il ministro fa riferimento sia ai 477 sbarcati a Pozzallo il 16 luglio del 2018, recuperati dalle navi Protector e Monte Sperone, sia ai 177 sbarcati il 26 agosto a Catania dalla nave Diciotti. Per quanto riguarda lo sbarco di Pozzallo, gli accordi a livello europeo prevedevano che Germania, Portogallo, Spagna, Malta e Francia avrebbero dovuto accogliere 50 persone, mentre l'Irlanda ne avrebbe colti 20, per un totale di 270. Ma i trasferimenti effettivi sono stati 129: 23 persone sono andate in Germania, 50 in Francia (unico Paese che ha preso tutta la quota prevista), 19 in Portogallo, 16 in Irlanda, 21 in Spagna e nessuno a Malta.

DALLA DICIOTTI SOLO 16 IN IRLANDA

Per quanto riguarda invece i 177 sbarcati a Catania dalla Diciotti, solo 16 migranti sono stati ricollocati in Irlanda, che aveva promesso di riceverne 20-25. Cento di loro sono stati accolti nella struttura della Cei di Rocca di Papa. Successivamente, la Conferenza episcopale italiana ha diviso i migranti in diverse diocesi sul territorio italiano. Altri 20 sarebbero dovuti andare in Albania, ma la mano tesa di Tirana si è scontrata con i regolamenti europei sulle migrazioni. Il sistema normativo in materia di protezione internazionale dell'Albania non è conforme al Sistema Comune Europeo di Asilo e ogni migrante trasferito deve accettare di uscire dall’Ue, altrimenti si violerebbe il principio di non respingimento. All'ottobre 2018, nessun migrante della Diciotti risulta essere andato in Albania.