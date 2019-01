Così la rivalità Conte-Salvini può portare alla crisi di governo

IL PRIMO STRAPPO COI DUE VICEPREMIER SULLA MANOVRA

Mai come in quei giorni il pallino delle trattative con Bruxelles è stato preso dal Quirinale e da Palazzo Chigi, usando come sherpa il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e in second'ordine il titolare dell'Economia, Giovanni Tria. Da questo schema erano stati tirati fuori quelli che fino a quel momento erano i maggiori azionisti del governo: cioè i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. I quali erano stati avvertiti soltanto a giochi finiti del fatto che la Commissione aveva presentato un conto più salato del previsto all'Italia per avallare la sua manovra: non solo l'abbassamento del deficit/Pil dal 2,4 al 2,04%, ma il raddoppio delle clausole di salvaguardia sull'Iva, che costringeranno nel 2020 il nostro Paese a impegnare oltre 31 miliardi della prossima Legge di Stabilità per bloccare l'aumento dell'imposta.

BOCCONI AMARI SU REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100

Consci che lo scontro con l'Europa era ormai più politico (cioè legato alle loro uscite contro Jean-Claude Juncker & Co.) che finanziario, Di Maio e Salvini avevano accettato di buon grado il nuovo schema sulle partite economiche: vale per le trattative di natura economica con l'Europa (compreso il salvataggio di Carige) come per la gestione delle opere pubbliche, di fatto trasferita a Palazzo Chigi. In quest'ottica non si erano lamentati pubblicamente per i tagli alle risorse per reddito di cittadinanza e anticipo pensionistico di quota 100. Ma questo sacrificio non era a costo zero: in primo luogo luogo avevano preteso l'allentamento di ogni ipotesi di rimpasto almeno fino alle Europee 2019, molto gradito al Quirinale. Ma soprattutto i due dioscuri avevano ribadito che avrebbero continuato ad avere le mani libere sui provvedimenti a loro più cari, quelli che in chiave positiva o negativa decideranno l'esito della tornata elettorale di maggio. Per Di Maio parliamo della gestione del reddito come del rilancio dei tagli ai costi della politica o la fine del vincolo di mandato, per Salvini della legge sulla legittima difesa e soprattutto delle politiche d'immigrazione.