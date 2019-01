Il gelo tra Conte e Salvini sui migranti

L'opposizione dem lo ha già ribattezzato l'«editto di Varsavia». Dalla capitale polacca, Matteo Salvini continua ad attaccare il premier Giuseppe Conte e l'alleato M5s per la decisione di accogliere una parte dei 49 migranti sbarcati a Malta dalle navi Sea Eye e Sea Watch. L'accordo raggiunto dall'Ue, che prevede una distribuzione delle persone in otto Stati tra cui Francia, Germania e Italia e annunciato il 9 gennaio dal premier maltese Joseph Muscat, non è andato giù al ministro dell'Interno. Dopo aver accusato il M5s di non averlo consultato, Salvini ha chiesto un «chiarimento». Si tratta, ha spiegato, «di una decisione che non ha senso, non ho capito questa accelerazione. Serve un chiarimento che ci sarà al mio ritorno». Il vicepremier leghista ha puntato i piedi: «Sono e rimango assolutamente contrario a nuovi arrivi in Italia». A Bruxelles «fanno finta di non capire e agevolano il lavoro di scafisti e ong. Cedere alle pressioni e alle minacce dell'Europa e delle ong è un segnale di debolezza che gli italiani non meritano».